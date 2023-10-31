Классен объяснил, почему не ушёл из «Спартака»

Игрок столичного «Спартака» Леон Классен назвал причину, по которой не покинул «красно-белых» в летнее трансферное окно.

«Ходили слухи, что я могу уйти в аренду в «Нефтчи»? Такой вариант был. Но не сложилось. Где-то политика помешала, где-то клубы не договорились. Не жалею, что остался», - цитирует футболиста пресс-служба московского клуба.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Классен провел пять поединков в составе московского коллектива, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Контракт Леона со «Спартаком» рассчитан до середины 2025 года.