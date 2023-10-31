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Терёхин: «Один Дзюба не вытащит сезон для «Локомотива»

31 Октября 2023 • 13:34 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
05.11 19:30

Бывший игрок «Локомотива» Олег Терёхин высказался о низкой результативности нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы.

Напомним, что в текущем розыгрыше РПЛ 35-летний футболист забил три мяча в 11 встречах.

«Меня пока не смущает. У него в каждой игре есть моменты. Уверен, что он забьёт свои голы. С другой стороны, другие ребята тоже должны ему помогать. Один Дзюба не вытащит сезон», — цитирует Терёхина «РБ Спорт».

Также эксперт выразил мнение, что «Локомотиву» стоит подписать ещё одного нападающего.

После 13 туров РПЛ «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 20 набранных очков. От первого «Краснодара» «красно-зелёные» отстают на восемь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Олег Терёхин ещё теги

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