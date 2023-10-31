​В «Спартаке» высказались насчёт обращения в ЭСК

Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу, дал комментарий по поводу обращения клуба в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза.

«Да, мы обратились в ЭСК с просьбой проверить соблюдение протокола ВАР при удалении Срджана Бабича, которому была показана вторая жёлтая карточка», - цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что ВАР не может вмешиваться в ситуации, когда речь идёт о жёлтых карточках.

Напомним, что «Спартак» в гостях у «Факела» потерпел поражение со счётом 0:2. После тринадцати туров команда Гильермо Абаскаля занимает седьмое место в турнирной таблице.