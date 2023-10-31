Бушманов - о «Золотом мяче»: «Пока Месси играет, ни у кого не будет шансов на эту награду»

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался об итогах голосования за «Золотой мяч» в этом году. Престижную награду выиграл 36-летний аргентинский нападающий Лионель Месси.

«Пока Месси играет в футбол, ни у кого не будет шансов на эту награду. Он играет на абсолютно другом уровне, его понимание игры, техника - это искусство. Он заслужил эту награду», - цитирует эксперта «РБ Спорт».

Стоит отметить, что это восьмой «Золотой мяч» в коллекции Месси. Второе место в голосовании занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, а третье – форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.