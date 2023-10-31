Шалимов: «Зенит» явно набирает ход»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о недавней победе петербургского «Зенита» над грозненским «Ахматом» (2:1) в рамках 13-го тура чемпионата России.

«Зенит» явно набирает ход. Нельзя сказать, что это был легкий матч «Зенита», но игра показала, что если надо прибавить, команда может это делать оперативно», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

После 13 туров Российской премьер-лиги петербургский коллектив набрал 26 баллов и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два пункта.