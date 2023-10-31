Агент Гурцкая — о Карраскале: С «Уралом» вышел, как игрок, который будет усиливать 2DROTS, творил какую-то дичь

Известный агент Тимур Гурцкая высказался об игре нападающего московского «Динамо» Хорхе Карраскаля в матче 13-го тура Российской премьер-лиги против «Урала» (2:1).

Агент отметил, что колумбиец вышел на поле, как игрок, который будет усиливать медийную команду 2DROTS, и с каждой игрой понятно, почему ЦСКА пытался продать его за любые деньги.

«Будь я на месте «Динамо», я больше вообще не дал бы ему ни одной минуты сыграть. Если бы матч с «Уралом», не дай бог, завершился со счетом 2:2, это все было бы из-за того, что Карраскаль творил какую-то дичь», - заявил Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

25-летний футболист за пять игр в этом сезоне не отметился ни одним результативным действием.