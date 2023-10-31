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Шишкин: «Желаю удачи «Спартаку» в следующих матчах»

31 Октября 2023 • 12:54 Комментировать

Экс-защитник московского «Спартака» Роман Шишкин высказался о недавнем поражении «красно-белых» от воронежского «Факела» в матче 13-го тура чемпионата России. Столичный клуб уступил со счетом 0:2.

«Хочется, чтобы команда с такими соперниками хотя бы не проигрывала. Думаю, Абаскаль понимает, что он делает и где он находится. Остается пожелать удачи в дальнейших матчах», - передает слова Шишкина «РБ Спорт».

По итогам 13 туров Российской премьер-лиги «Спартак» с 20 баллами занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем поединке «народная команда» на выезде встретится с «Локомотивом».

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Спартак Москва Роман Шишкин
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