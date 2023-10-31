​Предполагаемый сообщник Промеса готов частично признать вину в контрабанде наркотиков

Квинси Промеса в Нидерландах подозревают в причастности к контрабанде наркотического вещества. Прокуратура считает, что футболист «Спартака» с сообщником организовали перевозку двух крупных партий кокаина.

Адвокат предполагаемого сообщника Промеса на предварительных слушаниях во вторник сообщил о том, что мужчина будет готов частично признать свою вину в январе, когда состоятся слушания по существу. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на телеканал АТ5.

Адвокат возможного сообщника Промеса сказал, что роль его подзащитного в этой истории незначительна.

Слушания по существу в рамках этого дела пройдут 24 января.