​Промеса подозревают в контрабанде наркотиков – слушания по существу пройдут в январе

В родных Нидерландах нападающий «Спартака» Квинси Промес подозревается в причастности к контрабанде наркотиков, о чём стало известно довольно давно. Во вторник проходит очередное предварительное слушание по этому делу, которое в социальных сетях освещает журналистка Саския Беллеман из издания De Telegraaf. Она написала, что слушания по существу назначены на конец января.

Стоит сказать, что Квинси Промес в настоящий момент находится в России в расположении «Спартака». В 16 матчах сезона 2023/2024 нападающий записал на свой счёт пять голов и шесть результативных передач на партнёров. «Красно-белые» на текущий момент занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.