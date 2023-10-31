Чавес: «Бороться с «Зенитом» и «Краснодаром» возможно»

Мексиканский хавбек Луис Чавес, который выступает за московское «Динамо», считает, что его команде по силам конкурировать с петербургским «Зенитом» и «Краснодаром».

«Конечно, бороться с «Зенитом» и «Краснодаром» возможно. Мы должны подняться выше в турнирной таблице, будем бороться на протяжении всего сезона», - передает слова легионера «Чемпионат».

В последнем поединке чемпионата России «Динамо» одержало победу над екатеринбургским «Уралом» со счетом 2:1. После 13 туров Премьер-лиги подопечные Марцела Лички набрали 21 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице.