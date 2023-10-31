Шишкин оценил перспективы «Факела» в нынешнем сезоне РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Шишкин высказался о перспективах «Факела» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России похвалил воронежский клуб за победу над «красно-белыми» в прошедшем туре, и очень рад, что подопечным Сергея Ташуева удаётся улучшить свое турнирное положение.

«Я со многими ребятами из команды общаюсь, они отмечают, что состояние с приходом Ташуева ощутимо изменилось. Так что воронежцам желаю только удачи, чтобы они стали крепкими середняками нашего чемпионата», - приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

«Наглецы» после 13 туров занимают 12-е место в турнирной таблице, опережая зону стыковых игр на три балла.