​Экс-тренер «Челси» Грант был готов работать в РПЛ

Представители бывшего тренера «Челси» Авраама Гранта консультировались по поводу возможной работы специалиста в одном из клубов Российской премьер-лиги. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Согласно информации источника, Грант был готов рассматривать чемпионат России как один из вариантов продолжения карьеры в случае ухода из сборной Замбии. Эту команду израильтянин возглавил в конце 2022 года. Других подробностей не раскрывается.

Авраам Грант тренировал «Челси» в 2007-2008 годах. Под руководством специалиста команда добралась до финала Лиги чемпионов, где по пенальти в Москве проиграла «Манчестер Юнайтед».