Тарханов: «Краснодар» пока не готов к лидерству

Известный российский специалист Александр Тарханов высказался о последних результатах «Краснодара».

Наставник отметил, что «быки» пока не готовы к лидерству, ведь им тяжело находиться на первой строчке в турнирной таблице с психологической точки зрения, а в прошедшем туре против ЦСКА они были лучше, но по итогу у них что-то не получилось.

«Но в любом случае «Краснодара» точно претендент на золото. У них грамотный тренер, отличный подбор футболистов. Сейчас им нужно научиться не терять очки и где-то терпеть до конца», - приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

После 13 туров подопечные Владимира Ивича опережают «Зенит» на два балла.