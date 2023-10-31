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Тарханов: «Краснодар» пока не готов к лидерству

31 Октября 2023 • 12:17 Комментировать
Краснодар
...
Крылья Советов
05.11 14:00

Известный российский специалист Александр Тарханов высказался о последних результатах «Краснодара».

Наставник отметил, что «быки» пока не готовы к лидерству, ведь им тяжело находиться на первой строчке в турнирной таблице с психологической точки зрения, а в прошедшем туре против ЦСКА они были лучше, но по итогу у них что-то не получилось.

«Но в любом случае «Краснодара» точно претендент на золото. У них грамотный тренер, отличный подбор футболистов. Сейчас им нужно научиться не терять очки и где-то терпеть до конца», - приводит слова Тарханова «РБ Спорт». 

После 13 туров подопечные Владимира Ивича опережают «Зенит» на два балла. 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Тарханов

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