Игрок «Краснодара» Кривцов: «В матче со «Спартаком» будет настрой только на победу»

Игрок «Краснодара» Никита Кривцов высказался касательно предстоящего поединка против московского «Спартака» в рамках шестого тура группового этапа Кубка России.

«В матче со «Спартаком» будет настрой только на победу. Надеемся, что получится выйти из группы со второго места», - рассказал футболист в интервью журналисту «Чемпионата».

Поединок «Спартак» - «Краснодар» состоится завтра, 1 ноября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по столичному времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.