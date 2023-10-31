Шалимов: «Краснодару» надо убрать из головы «Зенит» и не думать об отрыве»

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 13-го тура РПЛ, в котором ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:0).

Специалист считает, что «быкам», которые сейчас возглавляют турнирную таблицу, стоит меньше думать об отрыве от второго «Зенита» и больше концентрироваться на своих соперниках.

«Краснодар» проиграл команде, у которой, по сути, одна замена — выходит регулярно Кучаев. На мой взгляд, команде надо убрать из головы «Зенит» и не думать об отрыве, а говорить только о предстоящем сопернике», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт завтра, 1 ноября, против «Спартака» в Кубке России. Начало этой встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.