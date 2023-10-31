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Защитник «Урала» Малькевич сравнил РПЛ с чемпионатом Беларуси

31 Октября 2023 • 12:09 Комментировать

Защитник «Урала» Владислав Малькевич рассказал о своей адаптации в екатеринбургском клубе.

Игрок отметил, что его адаптация проходит хорошо, но при этом дал понять, что скорость игры в РПЛ намного быстрее, чем в Беларуси.

«Скорости повыше и конкуренция тоже выше. В остальном не чувствую большую разницу, мне комфортно в своей команде», - приводит слова Малькевича Sport24.

Напомним, что 23-летний футболист пополнил ряды уральского клуба в летнее трансферное окно, перейдя из борисовского БАТЭ за 200 тысяч евро, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2026 года.

На его счету семь игр за «Урал».

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Владислав Малькевич
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