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Президент «Урала» Иванов: «Мы не хотим продавать Ишкова»

31 Октября 2023 • 11:54 Комментировать
Урал
...
Рубин
06.11 16:30

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию об интересе «Краснодара» к нападающему екатеринбургской команды Илье Ишкову.

Иванов назвал сведения о возможном переходе Ишкова в стан «быков» ложными.

«Первый раз слышу об интересе «Краснодара». Мы сейчас никуда не продаём и не хотим продавать Ишкова. Он молодой парень, мы знаем, когда и куда его нужно будет отпустить», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 18-летний Ишков провёл в составе «Урала» 16 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 300 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Урал Григорий Иванов Илья Ишков ещё теги

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