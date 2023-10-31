Президент «Урала» Иванов: «Мы не хотим продавать Ишкова»

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию об интересе «Краснодара» к нападающему екатеринбургской команды Илье Ишкову.

Иванов назвал сведения о возможном переходе Ишкова в стан «быков» ложными.

«Первый раз слышу об интересе «Краснодара». Мы сейчас никуда не продаём и не хотим продавать Ишкова. Он молодой парень, мы знаем, когда и куда его нужно будет отпустить», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 18-летний Ишков провёл в составе «Урала» 16 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 300 тысяч евро.