​Назван возможный новый клуб Слуцкого – он не из России

Леонид Слуцкий уже почти год находится без тренерской работы – в ноябре 2022-го известный специалист покинул казанский «Рубин», который на тот момент выступал во втором по рангу дивизионе России.

В обозримом будущем Слуцкий может снова начать тренировать. По информации Metaratings, 52-летний специалист входит в число кандидатов на пост рулевого казанского «Актобе».

Также в список кандидатов на должность тренера «Актобе» входит Магомед Адиев, который сейчас хорошо показывает себя в сборной Казахстана.

«Актобе» занял третье место в чемпионате Казахстана. Выше финишировали «Астана» и «Ордабасы» (чемпион).