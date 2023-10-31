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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Назван возможный новый клуб Слуцкого – он не из России

31 Октября 2023 • 11:43 Комментировать (1)

Леонид Слуцкий уже почти год находится без тренерской работы – в ноябре 2022-го известный специалист покинул казанский «Рубин», который на тот момент выступал во втором по рангу дивизионе России. 

В обозримом будущем Слуцкий может снова начать тренировать. По информации Metaratings, 52-летний специалист входит в число кандидатов на пост рулевого казанского «Актобе».

Также в список кандидатов на должность тренера «Актобе» входит Магомед Адиев, который сейчас хорошо показывает себя в сборной Казахстана.

«Актобе» занял третье место в чемпионате Казахстана. Выше финишировали «Астана» и «Ордабасы» (чемпион).

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Евро-Футбол.Ру,
Актобе Леонид Слуцкий Магомед Адиев ещё теги
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Комментарии (1)
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Booker
31 Октября 2023 в 11:56
Александр Тихий,ты - ИДИОТ.Казанский-это Казань (между прочем РФ),А Казахстанский это уже другое государство.Как ТАКИМ ПОДОБНЫМ ИДИОТАМ позволяют писать статьи,Учи географию ПРИДУРОК.
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