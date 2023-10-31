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Уткин: «Ростов» будет в первой восьмёрке»

31 Октября 2023 • 11:40 Комментировать
Оренбург
...
Ростов
06.11 14:00

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин выразил уверенность в том, что текущий розыгрыш чемпионата России южане завершат в восьмёрке сильнейших.

Также 24-летний футболист допустил, что при определённом стечении обстоятельств его команда способна взобраться и в топ-5 турнира.

«Я думаю, в первой восьмёрке будем, а там уже многое зависит от нас. Если мы так же будем играть, если нам будет везти, как в прошлом сезоне, то возможно», — цитирует Уткина «РБ Спорт».

После 13 туров РПЛ «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 набранных очков. Отметим, что прошлый розыгрыш чемпионата России южане завершили на четвёртой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Даниил Уткин

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