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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​РФС не собирается менять Мажича

31 Октября 2023 • 11:35 Комментировать

Российский футбольный союз не собирается менять Милорада Мажича на посту главы департамента судейства. Об этом рассказал Максим Митрофанов, который занимает должность генерального секретаря.

«Кредит доверия у Мажича есть. В жизни всё случается, но вопрос смены главы не стоит на повестке дня у руководства РФС», - слова Митрофанова приводит «РИА Новости».

Стоит сказать, что Милорад Мажич возглавляет департамент судейства РФС с лета текущего года.

Отметим, что связанные с судейством вопросы остаются горячо обсуждаемыми в российском футболе.

После тринадцати туров лидером Премьер-лиги России является «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Максим Митрофанов Милорад Мажич ещё теги
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