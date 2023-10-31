​РФС не собирается менять Мажича

Российский футбольный союз не собирается менять Милорада Мажича на посту главы департамента судейства. Об этом рассказал Максим Митрофанов, который занимает должность генерального секретаря.

«Кредит доверия у Мажича есть. В жизни всё случается, но вопрос смены главы не стоит на повестке дня у руководства РФС», - слова Митрофанова приводит «РИА Новости».

Стоит сказать, что Милорад Мажич возглавляет департамент судейства РФС с лета текущего года.

Отметим, что связанные с судейством вопросы остаются горячо обсуждаемыми в российском футболе.

После тринадцати туров лидером Премьер-лиги России является «Краснодар».