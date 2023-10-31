​Ловрен назвал три вещи, в которых Россия лучше Франции

Экс-игрока «Зенита» Деяна Ловрена попросили назвать три вещи, в которых Франция превосходит Россию.

«Сложный вопрос. Хлеб. Здесь [во Франции] очень хороший хлеб. Без обид, Россия. Вино. И погода здесь лучше.

А в чём Россия лучше Франции? Природа. Там больше зелёного. Там лучше супы – это 100%. И баня», - сказал Ловрен. Видео с его словами появилось на канале Kolos в YouTube.

Деян Ловрен сменил «Зенит» на «Лион» в начале 2023 года. За питерский клуб хорватский футболист выступал на протяжении двух с половиной сезонов. В футболке «Зенита» Ловрен провёл 63 матча, в которых забил три гола.