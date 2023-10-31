Обляков: «Любой футболист прибавит в Европе»

Полузащитник сборной России и московского ЦСКА Иван Обляков высказался касательно возможного переезда в один из европейских чемпионатов.

«Есть ли цель перейти в хорошую зарубежную команду? Да, почему нет, уровень футбола в топ‑5 лиг выше. Любой футболист, который туда уедет, прибавит», - передает слова футболиста телеканал «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний полузащитник провел десять поединков, в которых отметился тремя голевыми передачами. Иван защищает цвета «армейского» клуба с лета 2018 года. Срок действующего контракта Облякова с москвичами рассчитан до лета 2027 года.