Сёмин ответил, заслужил ли Месси восьмой «Золотой мяч»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал восьмой «Золотой мяч» Лионеля Месси.

«Вне всяких вопросов, Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч». Потому что он был лучшим на ЧМ-2022, выиграл кубок и был украшением в этих матчах. Все заслуженно», - приводятся слова тренера на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в конце 2022 года Месси вместе со сборной Аргентины стал триумфатором чемпионата мира в Катаре. «Альбиселесте» в финале победили сборную Франции в серии послематчевых пенальти. По итогам мундиаля Лионеля признали лучшим футболистом турнира.