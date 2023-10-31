Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Почему не играет Ренан? Надо спросить у того, кто выбирает состав «Зенита»

31 Октября 2023 • 11:10 Комментировать
Балтика
...
Зенит
04.11 19:00

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался о положении своего клиента в петербургском клубе.

Напомним, что в последний раз 20-летний бразилец появлялся на поле в чемпионате России 13 августа в матче четвёртого тура РПЛ против «Факела» (2:0).

«Почему не играет Ренан? Надо спросить у того, кто выбирает состав «Зенита», но не у меня. Для него сейчас не тревожная ситуация», — цитирует Гарсию Metaratings.

Напомним, Ренан перешёл в «Зенит» в январе текущего года из «Коринтианса». В общей сложности за «сине-бело-голубых» защитник успел провести 17 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Луис Фернандо Гарсия Роберт Ренан ещё теги

Новости по матчу

22:17
Гладилин: «Победитель матча «Краснодар» - «Зенит» уйдет на зимнюю паузу первым»
17:23
​Агент ответил на вопрос о будущем Ренана
16:22
Игрок «Балтики» Радмановац: «Для меня загадка, как мы не забиваем моменты»
15:52
Радмановац — о Бистровиче: «Я не знаю, как мы сыграли столько матчей без него»
15:07
Агент Барбоза: «Уже этой зимой «Зенит» может получить предложения по трансферу Кассьерры из Европы»
16:46
Французские и итальянские клубы интересуются нападающим «Зенита» Кассьеррой 1
11:56
Башич: «Зенит» снова станет чемпионом России»
10:25
Деменко: Уход Вендела станет проблемой для «Зенита»
10:19
Деменко: У Вендела есть предложения из Португалии и Испании
10:09
Горовой назвал трёх лучших игроков «Зенита»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЛТИКА ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Октября
13:34 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Один Дзюба не вытащит сезон для «Локомотива»
13:21 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» высказались насчёт обращения в ЭСК
13:05 · Россия. Премьер-лига
Бушманов - о «Золотом мяче»: «Пока Месси играет, ни у кого не будет шансов на эту награду» 1
12:59 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Зенит» явно набирает ход»
12:55 · Россия. Премьер-лига
Агент Гурцкая — о Карраскале: С «Уралом» вышел, как игрок, который будет усиливать 2DROTS, творил какую-то дичь
12:54 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: «Желаю удачи «Спартаку» в следующих матчах»
12:52 · Россия. Премьер-лига
​Предполагаемый сообщник Промеса готов частично признать вину в контрабанде наркотиков
12:41 · Россия. Премьер-лига
​Промеса подозревают в контрабанде наркотиков – слушания по существу пройдут в январе
12:35 · Россия. Премьер-лига
Чавес: «Бороться с «Зенитом» и «Краснодаром» возможно»
12:35 · Россия. Премьер-лига
Шишкин оценил перспективы «Факела» в нынешнем сезоне РПЛ
12:31 · Россия. Премьер-лига
​Экс-тренер «Челси» Грант был готов работать в РПЛ
12:24 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Факел» заслуженно победил «Спартак»
12:17 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Краснодар» пока не готов к лидерству
12:13 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара» Кривцов: «В матче со «Спартаком» будет настрой только на победу»
12:10 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Краснодару» надо убрать из головы «Зенит» и не думать об отрыве»
Все новости
Рекомендуем