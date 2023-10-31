Агент: «Почему не играет Ренан? Надо спросить у того, кто выбирает состав «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался о положении своего клиента в петербургском клубе.

Напомним, что в последний раз 20-летний бразилец появлялся на поле в чемпионате России 13 августа в матче четвёртого тура РПЛ против «Факела» (2:0).

«Почему не играет Ренан? Надо спросить у того, кто выбирает состав «Зенита», но не у меня. Для него сейчас не тревожная ситуация», — цитирует Гарсию Metaratings.

Напомним, Ренан перешёл в «Зенит» в январе текущего года из «Коринтианса». В общей сложности за «сине-бело-голубых» защитник успел провести 17 матчей, не отметившись в них результативными действиями.