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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В АПЛ расследуют два трансфера из РПЛ в «Челси»

31 Октября 2023 • 10:55 Комментировать

Расследование Английской премьер-лиги о тайных платежах «Челси» в эпоху Романа Абрамовича будет включать в себя проверку трансферов Виллиана и Самюэля Это’О. Оба футболиста перебрались в «Челси» из «Анжи» в конце лета 2013 года.

Как сообщает на своих страницах The Times, на эти сделки обратили внимание нынешние владельцы «Челси». Финансовые отчёты указывают на то, что платежи могли производиться «российским организациям», которые не связаны с футболом.

По итогам разбирательства «Челси» может столкнуться с наказанием.

Напомним, что Роман Абрамович был вынужден продать «Челси» в 2022 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Анжи Виллиан Роман Абрамович Самюэль Это-О ещё теги
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