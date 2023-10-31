Игрок «Краснодара» Оласа: «Зенит» — наш главный соперник в этом сезоне»

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа назвал «Зенит» главным соперником своей команды в текущем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, что после 13 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит», который является действующим чемпионом страны, на два очка.

«Зенит» — наш главный соперник в этом сезоне. Сейчас их команда снова на ходу, а мы проиграли ЦСКА. Но я думаю, что мы должны быть довольны теми усилиями, которые приложила наша команда», — приводит слова футболиста «РИА Новости».

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт завтра, 1 ноября, против «Спартака» в Кубке России. Начало этой встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.