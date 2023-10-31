Агент не исключил возвращения Педриньо в «Локомотив» зимой

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы форварда Педриньо, высказался касательно будущего своего клиента. В настоящий момент игрок выступает на правах аренды за «Атлетико Минейро».

«Вернется ли Педриньо в Россию зимой или останется в Бразилии - неизвестно. Пока ничего конкретного по будущему игрока сказать не могу», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Правами на бразильского нападающего владеет московский «Локомотив». В составе «Атлетико Минейро» Педриньо сыграл 12 поединков, в которых не отметился результативными действиями.