​Пивоваров – о Фомине: «С пониманием относимся к травмам в сборной»

Полузащитник Даниил Фомин получал повреждения во время последних пауз на матчи национальных сборных. Комментарий на этот счёт дал Павел Пивоваров, который в «Динамо» занимает должность генерального директора.

«Фомин – достойный игрок сборной России, старается, играет. Как мы можем ему препятствовать? С пониманием относимся к травмам в сборной», - цитирует Пивоварова ТАСС.

На текущий момент «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч чемпионата команда Марцела Лички проведёт в понедельник, 6 ноября, - против «Сочи» на выезде.

В сезоне 2023/2024 Даниил Фомин провёл за «Динамо» 12 матчей, в которых забил два гола.