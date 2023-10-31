​Бителло объяснил, почему Тюкавин назвал его русским Неймаром

Недавно «Динамо» выпустило ролик, в котором Константин Тюкавин назвал полузащитника команды Бителло русским Неймаром. Сам Бителло дал комментарий на этот счёт.

«Это, конечно, шутка. Но я думаю, что, может быть, я чем-то похож внешне и по стилю игры, поэтому он так сказал. Но, скорее всего, он шутит», - цитирует Бителло ТАСС.

Бителло также отметил уровень Неймара и добавил, что бразилец для него многое значит.

Состав «Динамо» Бителло пополнил в середине сентября, перебравшись из «Гремио». С тех пор 23-летний хавбек провёл за «бело-голубых» восемь матчей, в которых забил три гола и отдал один голевой пас на партнёра.