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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кормильцев ожидает потери лидерства «Краснодара» в РПЛ

31 Октября 2023 • 10:26 Комментировать

Бывший игрок «Торпедо» Сергей Кормильцев ответил на вопрос, может ли «Краснодар» в ближайших турах потерять лидерство.

«Скажу так – мне кажется, Ивич начал «умничать», схему начал переигрывать, не ставит некоторых игроков в состав. Хотя команда очень добротная, футболисты мастеровитые», - цитирует Кормильцева «РБ Спорт».

В то же время Кормильцев считает, что «Зенит» не выиграет титул чемпиона России легко.

Стоит сказать, что в двух последних турах Премьер-лиги «Краснодар» смог набрать только одно очко. Как следствие, к лидирующей команде Владимира Ивича приблизился «Зенит» - питерцы отстают всего лишь на два зачётных балла.

Добавим, что уже 11 ноября «Зенит» и «Краснодар» проведут очный матч на «Газпром Арене».

Почему «Краснодар» не станет чемпионом России

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