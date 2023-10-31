​Кормильцев ожидает потери лидерства «Краснодара» в РПЛ

Бывший игрок «Торпедо» Сергей Кормильцев ответил на вопрос, может ли «Краснодар» в ближайших турах потерять лидерство.

«Скажу так – мне кажется, Ивич начал «умничать», схему начал переигрывать, не ставит некоторых игроков в состав. Хотя команда очень добротная, футболисты мастеровитые», - цитирует Кормильцева «РБ Спорт».

В то же время Кормильцев считает, что «Зенит» не выиграет титул чемпиона России легко.

Стоит сказать, что в двух последних турах Премьер-лиги «Краснодар» смог набрать только одно очко. Как следствие, к лидирующей команде Владимира Ивича приблизился «Зенит» - питерцы отстают всего лишь на два зачётных балла.

Добавим, что уже 11 ноября «Зенит» и «Краснодар» проведут очный матч на «Газпром Арене».

Почему «Краснодар» не станет чемпионом России