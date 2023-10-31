​Кормильцев против тренеров-легионеров в РПЛ: «Эти иностранцы с жёлтыми штанами, бегают там что-то, смотрят в планшеты…»

Экс-игрок «Торпедо» Сергей Кормильцев отметил отечественную тренерскую школу. По его словам, он испытывает гордость из-за того, что команды побеждают под руководством российских тренеров.

«Карпин, Федотов, Ташуев, Юран, Осинькин… Их команды побеждают. И это ещё раз доказывает, что не надо нам никого приглашать, эти иностранцы с жёлтыми штанами, бегают там что-то, смотрят в планшеты…» - цитирует Кормильцева «РБ Спорт».

Также Кормильцев отметил ещё двух представителей российской тренерской школы – Владислава Радимова и Константина Зырянова.

На текущий момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар» Владимира Ивича (28 очков). Вторым идёт «Зенит» Сергея Семака (26 очков), а тройку замыкают «Крылья Советов» Игоря Осинькина (22 очка).