Бителло: «Я уже привык к русским морозам»

Бразильский полузащитник «Динамо» Бителло рассказал о своём отношении к русской зиме.

«Намного холоднее, чем в Бразилии, но я уже привык к вашим морозам. Я комфортно себя чувствую», — приводит слова Бителло Sport24.

Напомним, 23-летний Бителло перешёл в «Динамо» в середине сентября текущего года из «Гремио». В составе «бело-голубых» полузащитник успел провести восемь матчей, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут 2 ноября против «Пари НН» в Кубке России. Начало этой встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.