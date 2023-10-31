​«Зенит» не смог подписать молодого игрока из «Чертаново»

«Зенит» проявлял интерес к полузащитнику Виктору Солопову из «Чертаново». Впрочем, в последний момент переход сорвался – 16-летний футболист решил продолжить выступления за московскую команду. Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

В пяти матчах Юношеской футбольной лиги сезона 2023/2024 Виктор Солопов забил четыре гола и отдал два результативных паса на партнёров.

«Зенит» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт всего лишь на два зачётных балла (26 против 28).