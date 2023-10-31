Мостовой считает, что Абаскаль никогда не сделает «Спартак» чемпоном

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой выразил мнение, что наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль не сможет привести команду к чемпионству.

Напомним, что ранее об этом также сказал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.

«Согласен с Андрюхой. Это всё равно что я сейчас скажу: «Абаскаль когда-нибудь забьёт мяч». Конечно, нет! Он не знает, как это сделать. Дни Гильермо в «Спартаке» не сочтены, сейчас плотная таблица, все близки к друг другу», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

После 13 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак», набравший 20 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице. Свой следующий матч в рамках РПЛ «красно-белые» проведут 5 ноября против «Локомотива». Начало — в 19:30 по московскому времени.