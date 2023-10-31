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​Черчесов сообщил, что «Спартак» с ним не связывался

31 Октября 2023 • 09:54 Комментировать

Известный тренер Станислав Черчесов отреагировал на то, что его считают кандидатом на должность рулевого «Спартака».

«Мне об этом ничего неизвестно, со мной никто не разговаривал», - слова Черчесова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Что касается ситуации в «Спартаке», то Черчесов сказал, что сезонов без проблем не бывает, особенно в таком крупном клубе.

Напомним, что в последние недели и месяцы в футбольном обществе обсуждалась возможность отставки Гильермо Абаскаля с должности главного тренера из-за неудовлетворительных результатов «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Станислав Черчесов
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