Коваленко: «Буду биться за место в составе «Зенита»

Перспективный полузащитник Александр Коваленко, выступающий за петербургский «Зенит», высказался о недостатке игровой практики в стане «сине-бело-голубых».

«Смущает ли количество игрового времени? Как оно может смущать, когда тебе приходится конкурировать с лучшими футболистами чемпионата? Буду биться за место в составе!» - приводит слова Александра «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России Коваленко провел четыре встречи, в которых не отметился голевыми действиями.

По итогам 13 туров петербургский коллектив набрал 26 очков и занимает вторую строчку в таблице РПЛ.