Обляков рассказал, как относится к матчам сборной России

Хавбек московского ЦСКА и сборной России Иван Обляков высказался об участии национальной команды страны в товарищеских поединках.

«Конечно, хочется, чтобы в ноябре сборная России тоже собралась, сыграла с кем-нибудь. Товарищеские матчи сборной – это интересно», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что подопечные Валерия Карпина могут провести спарринги против сборных Занзибара и Танзании.

В октябре Россия одержала победу над Камеруном со счетом 1:0 и расписала результативную ничью с национальной командой Кении (2:2). Россияне могут проводить только товарищеские игры из-за бана УЕФА и ФИФА.