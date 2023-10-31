Коваленко отреагировал на информацию об уходе из «Зенита»

Хавбек петербургского «Зенита» Александр Коваленко отреагировал на информацию о возможном уходе из клуба.

«Ваши коллеги пишут бред. Не собираюсь никуда уходить. Я счастлив в «Зените». У меня здесь все хорошо», - рассказал полузащитник в беседе с корреспондентом «РБ Спорта».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 20-летний футболист провел четыре поединка, в которых не отметился результативными действиями.

После 13 туров чемпионата России «Зенит» набрал 26 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два пункта.