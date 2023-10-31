Сёмин оценил шансы Хвичи выиграть «Золотой мяч»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил перспективы грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии выиграть «Золотой мяч» в будущем.

«У Хвичи всё впереди. У него большая перспектива. Но победа в «Золотом мяче» для него - рановато. В дальнейшем всё может быть, но сегодня есть только один», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Церемония вручения «Золотого мяча» состоялась 30 октября в Париже. Обладателем престижной индивидуальной награды в восьмой раз стал аргентинский нападающий Лионель Месси. Что касается Кварацхелии, то грузинский футболист занял в голосовании 17-е место.