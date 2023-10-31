Бывший футболист «Спартака» Мор: «Месси справедливо выиграл «Золотой мяч»

Экс-игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор поделился мнением о восьмом «Золотом мяче» аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Месси справедливо получил «Золотой мяч». Один чемпионат мира чего стоит! Он вытащил его практически на себе. Выдал такую игру, как в лучшие годы», - поделился своим мнением Эдуард в эфире телеканала «Матч ТВ».

Месси опередил по итогам голосования норвежца Эрлинга Холанна и француза Килиана Мбаппе, занявших второе и третье места соответственно.

С лета 2023 года Лионель выступает за «Интер Майами». Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца 2025 года.