Смолов: «Динамо» может претендовать на топ-3 в РПЛ»

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов поделился мнением о том, на что может претендовать его команда в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«На что способен этот состав? Претендовать на тройку. Таблица плотная, все теряют очки. Можно еще оказаться наверху», - передает слова форварда «Спорт-Экспресс».

После 13 туров чемпионата России «Динамо» набрало 21 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Бело-голубые» отстают от идущих третьими «Крыльев Советов» на один балл.

В следующем туре «Динамо» на выезде встретится с «Сочи». Поединок состоится в воскресенье, 6 ноября.