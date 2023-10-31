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Тренер «Краснодара» Ивич отдал бы «Золотой мяч» Мбаппе

31 Октября 2023 • 08:54 Комментировать

Наставник «Краснодара» Владимир Ивич поделился мнением об итогах голосования за «Золотой мяч». По мнению тренера, награду должен был получить французский нападающий Килиан Мбаппе, который выступает за «ПСЖ».

«Я бы проголосовал за Мбаппе. Для меня он лучший в мире», - сказал специалист в интервью «Чемпионату».

Церемония вручения «Золотого мяча» состоялась в Париже 30 октября. В восьмой раз эту награду выиграл аргентинский нападающий Лионель Месси.

На втором месте в голосовании финишировал норвежский бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, а Мбаппе занял третью позицию.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Килиан Мбаппе Владимир Ивич ещё теги
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