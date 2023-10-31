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Ганчаренко объяснил, почему Месси заслужил восьмой «Золотой мяч»

31 Октября 2023 • 08:38 Комментировать

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Ганчаренко высказался о восьмом «Золотом мяче» аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Пока Месси в строю, я всё время за Месси. Он совершенствуется с каждым годом во всём. Лео - номер один. Месси сам всё организовывает, решает исходы матчей», - передает слова белорусского специалиста «Чемпионат».

Напомним, что итоговая тройка голосования за «Золотой мяч» в этом году выглядит следующим образом: Лионель Месси, Эрлинг Холанн, Килиан Мбаппе.

Месси сейчас является футболистом американского «Интер Майами». Контракт аргентинца рассчитан до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Лионель Месси Золотой Мяч Виктор Ганчаренко ещё теги
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