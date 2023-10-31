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​Борис Игнатьев вычислил слабое место Мбаппе

31 Октября 2023 • 03:14 Комментировать

Французский нападающий Килиан Мбаппе еще не выигрывал «Золотой мяч», несмотря на все свои потрясающие природные способности. Российский специалист Борис Игнатьев, в прошлом тренировавший российскую сборную по футболу, считает, что Мбаппе недостаточно стабилен, потому и не выигрывал высшую индивидуальную награду футбола. Он посоветовал французскому нападающему столичного «ПСЖ» прибавить в этом отношении.

- Мбаппе пока не может похвастаться стабильностью, хотя тоже является выдающимся игроком, который делает многое для «ПСЖ» и для сборной Франции. Килиан умеет все и в любом месте, - считает Игнатьев, цитируемый Газета.Ru.


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ПСЖ Борис Игнатьев Килиан Мбаппе ещё теги
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