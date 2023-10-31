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Игнатьев: «Нельзя сравнивать Холанна и Мбаппе»

31 Октября 2023 • 01:34 Комментировать

Бывший наставник российкой сборной по футболу Борис Игнатьев считает, что сравнивать двух самых перспективных суперзвезд настоящего, Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна, лишено смысла и в принципе невозможно.

Напомним, что Мбаппе выступает во французском чемпионате, а Эрлинг Холанн в 2022 году перебрался в «Манчестер Сити» и бьет рекорды уже там.

- Сравнивать Холанда и Мбаппе нельзя, они совершенно разные. В их противостоянии сильнейший будет определяться за счет того, кто чего больше сделал в плане каких-либо технико-тактических действий, голов и голевых передач, иных моментов, - цитирует слова Игнатьева Газета.Ru.


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Борис Игнатьев Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн ещё теги
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