Игнатьев: «Нельзя сравнивать Холанна и Мбаппе»

Бывший наставник российкой сборной по футболу Борис Игнатьев считает, что сравнивать двух самых перспективных суперзвезд настоящего, Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна, лишено смысла и в принципе невозможно.

Напомним, что Мбаппе выступает во французском чемпионате, а Эрлинг Холанн в 2022 году перебрался в «Манчестер Сити» и бьет рекорды уже там.

- Сравнивать Холанда и Мбаппе нельзя, они совершенно разные. В их противостоянии сильнейший будет определяться за счет того, кто чего больше сделал в плане каких-либо технико-тактических действий, голов и голевых передач, иных моментов, - цитирует слова Игнатьева Газета.Ru.