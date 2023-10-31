Игнатьев: «Месси уже в одном ряду с Марадоной и Месси»

Бывший наставник российской сборной Борис Игнатьев считает, что Лионель Месси уже стоит в одном ряду с такими легендами футбола, как Диего Марадона или Пеле. Речь идет о вкладе Месси в футбол - помимо многочисленных успехов на клубном уровне, аргентинский нападающий привел аргентинскую сборную к победе в прошлогоднем чемпионате мира в Катаре.

- Месси уже в одном ряду с Марадоной и Пеле, безусловно. Тут есть спорные моменты — кто из них лучше, кто из них как отличался в своем времени друг от друга, об этом можно и даже нужно спорить очень долго, - цитирует слова Бориса Игнатьева Газета.Ru.