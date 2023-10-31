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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Почему «Краснодар» не станет чемпионом России

31 Октября 2023 • 08:49 Комментировать (1)

После тринадцати туров на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги располагается «Краснодар». «Быки» никогда не становились чемпионами России, и им сейчас симпатизируют многие – гегемония «Зенита» уже порядком приелась. Но реально ли краснодарцам выиграть титул РПЛ? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает на этот счёт.

«Краснодар» изменился

Назначение Владимира Ивича на должность главного тренера «Краснодара» в начале 2023 года многие восприняли скептически. Впрочем, серб довольно быстро доказал, что в нём зря сомневались. Уже весной «Краснодар» показывал хорошие результаты и даже смог дойти до суперфинала Кубка России. «Быки» были близки к выигрышу первого трофея в истории, но они проиграли ЦСКА по пенальти.

При Ивиче «Краснодар» серьёзно изменился. Команда стала куда более адаптивной – теперь «быки» не стремятся атаковать постоянно. Раньше атакующий футбол был обязательным условием для тренеров от владельца клуба Сергея Галицкого. Нынешний же «Краснодар» способен приспосабливаться: когда нужно забивать – команда атакует, когда нужно отталкиваться от победного счёта – команда без стеснения отходит к своим воротам.

Ивич сделал из «Краснодара» более солидную и, если можно так выразиться, более взрослую команду. Такой подход является грамотным – вряд ли можно рассчитывать на серьёзные результаты, постоянно играя в атаку без превосходства по качеству состава. «Быки» стали более разносторонними – возможно, они не показывают яркий футбол, но зато они прямо сейчас идут на вершине таблицы.

«Краснодар» поплыл?

В воскресенье «Краснодар» потерпел первое поражение в этом чемпионате России, уступив ЦСКА с минимальным счётом 0:1. До этого команда Владимира Ивича сыграла вничью с «Балтикой» с результатом 2:2, а ещё раньше – с трудом обыграла «Ростов» со счётом 3:2. В трёх последних матчах Премьер-лиги «быки» пропустили пять голов. При этом после десяти туров в пассиве краснодарцев было только три пропущенных мяча.

Конечно, делать серьёзные выводы по нескольким матчам не стоит, но есть ощущение, что к середине осени «Краснодар» начал сдуваться. Этому способствует изменение отношения к «быкам» – на фоне хороших результатов растут ожидания, о команде Ивича говорят как о претенденте на чемпионский титул. Такие разговоры влекут за собой давление на команду. Футболисты «Краснодара» раз за разом говорят, что они не думают о борьбе за чемпионство, но они не могут не ощущать возросшего давления.

До паузы на матчи национальных сборных в Премьер-лиге осталось два тура, они как раз закроют первый круг. «Краснодар» встретится с двумя ближайшими преследователями в таблице – сначала с «Крыльями Советов» дома, а затем с «Зенитом» на выезде. Складывается ощущение, что по итогам этих двух туров команда Владимира Ивича потеряет лидерство.

Станет ли «Краснодар» чемпионом

В пяти предыдущих сезонах титул Премьер-лиги раз за разом завоёвывал «Зенит». На фоне гегемонии питерцев многим хотелось бы в этом сезоне увидеть нового чемпиона. «Краснодар» сейчас является не просто лидером, но и главным конкурентом «сине-бело-голубых». Но действительно ли команда Владимира Ивича имеет шансы стать чемпионом уже в этом сезоне?

Если делать прогноз, то я бы поставил на то, что чемпионом «Краснодар» не станет. И тому есть несколько причин. Во-первых, команда Владимира Ивича явно ещё не в полной мере созрела для того, чтобы реально бороться за титул. В последнее время давление на «быков» выросло, и, как следствие, они стали много пропускать и терять очки. Скорее всего, на фоне этого давления краснодарцы и дальше будут испытывать проблемы. Чтобы справляться с такими трудностями, команде Ивича нужно привыкнуть к давлению. Пока что статус претендента на титул является для «быков» чем-то новым и необычным. Когда это станет нормой и обыденностью, шансов у краснодарцев будет гораздо больше.

Во-вторых, «Краснодар» на текущий момент не обладает достаточно широким составом, чтобы вести борьбу за чемпионство на длинной турнирной дистанции. Не за горами зимняя трансферная кампания, однако возможности краснодарского клуба ограничены, и ждать серьёзного усиления не стоит.

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В-третьих, есть «Зенит». И именно «Зенит» остаётся главным претендентом на титул Премьер-лиги. Да, в этом сезоне команда Сергея Семака не выглядит по-настоящему мощно, да, где-то ощущается потеря питерцами мотивации, да, ушёл звёздный Малком. Но «сине-бело-голубые» по-прежнему имеют самый сильный состав в чемпионате России, и они могут включаться в нужный момент. Мы это хорошо увидели в августе, когда перед матчем «Спартак» - «Зенит» многие прогнозировали победу «красно-белых», а питерцы спокойно набрали три очка в Москве.

Словом, «Краснодар» не должен стать чемпионом России в сезоне 2023/2024.

Александр Тихий

Кто станет чемпионом России в сезоне 2023/2024?
Краснодар Зенит Крылья Советов Динамо ЦСКА Пари НН Спартак Локомотив Другая команда
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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
31 Октября 2023 в 09:18
#ПотомучтоэтоКраснодар# Команда, к сожалению, для ее поклонников, с постоянными амбициями, но пока что без единого трофея. Тенденция, однако. Шансы на чемпионство у него есть, но куда вероятнее будет второе-третье место, а то и ниже.
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