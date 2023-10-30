ПАОК Оздоева проиграл АЕКу, Магомед сыграл 75 минут

В чемпионате Греции ПАОК, за который выступает российский хавбек Магомед Оздоев, встречался с АЕКом из Афин в гостях. Клуб из Салоников проиграл всухую – 0:2, голами у хозяев отличились Орбелин Пинеда и Никлас Элиассон.

Российский полузащитник вышел в стартовом составе своего клуба и был заменён на 75-й минуте, уступив место на поле Штефану Швабу.

После финального свистка АЕК укрепился на третьем месте турнирной таблицы с 20 баллами, ПАОК – четвёртый, 17 баллов.

Напомним, что Оздоев перебрался в ПАОК минувшим летом. На данный момент в активе россиянина уже 15 официальных матчей во всех турнирах, в которых у Магомеда два забитых гола.