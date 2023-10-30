Романцев: «В игре против «Зенита» мне откровенно понравился «Ахмат»

Легендарный тренер московского «Спартака» Олег Романцев оценил матч «Зенита» и «Ахмата» в рамках 13 тура РПЛ. И обратил внимание не только на игру питерцев, но и на выступление грозненцев.

«В этой игре мне откровенно понравился «Ахмат». Он мог и не проиграть. Его игра, несмотря на поражение, выглядит обнадеживающе. Мирославу Ромащенко желаю удачи», - говорит Романцев «Московскому комсомольцу».

Напомним, «Ахмат» проиграл «Зениту» в Питере со счётом 1:2 и опустился в зону стыковых матчей - на 13 позицию. Тем не менее, в минувшей игре чеченский клуб открыл счёт усилиями Мохамеда Конате в первом тайме.