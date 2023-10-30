Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Романцев: «В игре против «Зенита» мне откровенно понравился «Ахмат»

30 Октября 2023 • 23:34 Комментировать
Ахмат
...
Факел
04.11 16:30

Легендарный тренер московского «Спартака» Олег Романцев оценил матч «Зенита» и «Ахмата» в рамках 13 тура РПЛ. И обратил внимание не только на игру питерцев, но и на выступление грозненцев.

«В этой игре мне откровенно понравился «Ахмат». Он мог и не проиграть. Его игра, несмотря на поражение, выглядит обнадеживающе. Мирославу Ромащенко желаю удачи», - говорит Романцев «Московскому комсомольцу».

Напомним, «Ахмат» проиграл «Зениту» в Питере со счётом 1:2 и опустился в зону стыковых матчей - на 13 позицию. Тем не менее, в минувшей игре чеченский клуб открыл счёт усилиями Мохамеда Конате в первом тайме.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Олег Романцев Ахмат

Новости по матчу

21:47
«Ахмат» стал худшей командой сезона РПЛ по пропущенным голам в первых таймах
19:14
Магаль: «Ташуев говорит, чтобы я чаще брал игру на себя»
18:58
Ринат Билялетдинов объяснил проблемы «Ахмата» увольнением Ташуева
10:19
Марков: «Настраивал ли Ташуев отдельно на «Спартак»? Всё было, как обычно»
17:02
Максим Максимов — о матче со «Спартаком»: «Когда выходил на замену, был уверен, что мы сможем победить»
14:12
«Ахмат» - худшая команда сезона РПЛ по голам во вторых таймах
11:11
Калинин — о словах Салиховой про поле в Воронеже: «Пускай Зарема выйдет и сыграет»
10:54
Игрок «Факела» Долгов: «С приходом Ташуева стало больше комбинационного футбола»
09:51
Беленов: «Победу над «Спартаком» можно назвать исторической»
16:23
«Факел» довёл серию без поражений до пяти матчей, воронежцы не проигрывают с 25 сентября
16:08
«Факел» при Ташуеве в РПЛ пропустил лишь дважды
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ ФАКЕЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
30 Октября
23:43 · Россия. Премьер-лига
ПАОК Оздоева проиграл АЕКу, Магомед сыграл 75 минут
23:34 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «В игре против «Зенита» мне откровенно понравился «Ахмат»
23:33 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Краснодар» наиграл на ничью в матче против ЦСКА
23:21 · Россия. Премьер-лига
Тормена: Счастлив, что оказался в «Краснодаре», а не в «Спартаке»
23:19 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Откровенно желаю «Ростову» удачи»
22:35 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Поле в Воронеже не умаляет заслуг игроков «Факела»
22:28 · Россия. Премьер-лига
Радимов — об Абаскале: Поначалу у него что‑то получалось, сейчас идёт полный провал
22:23 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Не думаю, что у «Краснодара» какой-то спад»
22:17 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Победитель матча «Краснодар» - «Зенит» уйдет на зимнюю паузу первым»
21:58 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Акинфеева: «Тороп сможет заменить Игоря после завершения карьеры»
21:47 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» стал худшей командой сезона РПЛ по пропущенным голам в первых таймах
21:42 · Россия. Премьер-лига
«Факел» сыграл против «Спартака» самым возрастным составом в клубной истории
21:20 · Россия. Премьер-лига
Молодой талант «Урала» может перейти в «Краснодар» слухи
21:14 · Россия. Премьер-лига
Экс-капитан «Локомотива»: «В Галактионове всегда подкупало его хладнокровие»
21:06 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: «У Файзуллаева наступает самый сложный период»
Все новости
Рекомендуем