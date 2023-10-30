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Тормена: Счастлив, что оказался в «Краснодаре», а не в «Спартаке»

30 Октября 2023 • 23:21 Комментировать

Защитник «Краснодара» Витор Тормена рассказал, что сделал правильный выбор, пополнив стан «быков», а не московского «Спартака».

Бразилец отметил, что изначально понимал, что делает правильный выбор.

«Так и получилось. Я очень доволен тем, что играю в этой команде. Хочу продолжать приносить пользу «Краснодару» и бороться за титулы», - приводит слова Тормены «РБ Спорт».

Напомним, что 27-летний футболист пополнил ряды «Краснодара» в летнее трансферное окно, перейдя из португальской «Браги» за три миллиона евро, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года.

Тормена провел десять матчей за «Краснодар». 

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